Expozitie noua la Muzeul de Arta din Cluj, vernisajul e programat joi, expun doi artisti polonezi.E vorba de expozitia "Right here, right there", deschisa intre 20 martie si 6 aprilie si care marcheaza prezenta, in premiera, pe simezele Muzeului de Arta clujean a artistilor, cadre didactice, de la Academia de Arta din WrocL,aw - Wojciech Pukocz si Marta Borgosz. Vernisajul va avea loc joi 20 martie la or 18 in prezenta artistilor, a curatorului Alicja Klimczak-Dobrzaniecka si a initiatorului ... citește toată știrea