Expozitie noua la Muzeul de Arta din Cluj, vernisajul e programat maine seara.E vorba de expozitia retrospectiva Gaal Andras, deschisa la Muzeul de Arta intre 4 si 23 februarie. Vernisajul va avea loc marti 4 februarie, adica maine, de la ora 18, in salile de expozitii temporare de la parter ale Palatului Banffy. La eveniment vor lua cuvantul: Lucian Nastasa-Kovacs, managerul Muzeului de Arta Cluj-Napoca, si sculptorul Kolozsi Tibor.Gaal Andras s-a nascut in 1936 in comuna Ditrau din ... citește toată știrea