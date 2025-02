Expozitie noua la Muzeul de Arta, vernisajul e maine seara.E vorba de expozitia "Interconexiuni", care reuneste lucrari de arta decorativa contemporana realizate de artistele Banhegyesi Hajnal, Iulia Dragan, Liliana Sabados, Corina Seulean, Telegdi Tunde si Carmen Reisenbuchler. Expozitia e deschisa de maine pana in 9 martie iar vernisajul e programat maine la ora 18, in prezenta artistelor.Lucrarile care se regasesc in expozitia "Interconexiuni" se incadreaza in arta decorativa ... citește toată știrea