Expozitii, instalatii si intalniri cu artisti la a doua editie a Calatoriilor Digitale, un festival organizat la Cluj de Institutul Francez din Romania.In acest an seria de evenimente are loc intre 29 noiembrie si 1 decembrie. "Conceput ca un traseu de explorare prin oras, evenimentul Calatorii digitale va invita sa descoperiti artele digitale in toate formele lor, pe parcursul unui weekend, intr-o varietate de spatii culturale. Realizata in stransa colaborare cu Scopitone, unul dintre cele ... citește toată știrea