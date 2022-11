Expozitii la Cluj impotriva violentei de gen

Clujul gazduieste in urmatoarele zile mai multe evenimente culturale care fac parte din suita de actiune ale campaniei "16 zile de activism impotriva violentei de gen", derulata anual de catre Institutul Roman Pentru Pace (PATRIR) si Alianta Clujeana a Campaniei de 16 zile.Maine in cadrul vernisajului expozitiei Karambol de la The Cosmic House e programata premiera scurtmetrajului "Touch Me Louder", in regia Elenei Waldorf. Expozitia Karambol reuneste lucrari ale artistilor Liviu Bulea, ... citeste toata stirea