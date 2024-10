Exproprieri de 1,4 milioane de lei, pentru un nou pod peste Somes, la Cluj! Va inlocui pasarela de pe strada Fabricii de Zahar

Un nou pod va fi construit in Cluj-Napoca, in zona strazii Fabricii de Zahar.Exproprierile pentru realizarea podului de peste Somesul Mic se ridica la 1.470.150,92 lei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi in sedinta Consiliul Local din 22 octombrie.Vor fi despagubite firmele Consieta SRL, cu 1.200 mp - platforma asfaltata si imprejmuire; Hornbach Centrala SRL, cu 113 mp - trotuar asfaltat si parcare si Est Company Romimpex SRL, cu 22 mp - platforma pavata si fundatie de ... citește toată știrea