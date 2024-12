Exproprieri de peste 3,8 milioane lei pentru pasajul rutier subteran din Cluj, de la intersectia strazilor Bulevardul Muncii cu Oasului

Primul pasaj rutier pe care Primaria si-a asumat sa il amenajeze in Cluj-Napoca, intr-o intersectie care se blocheaza din pricina traficului intens, a ajuns in faza de expropriere. Consilierii locali au aprobat, intr-o sedinta extraordinara, coridorul de expropriere si declansarea procedurilor pentru pasajul rutier suprateran de la intersectia Bulevardului Muncii cu strada Oasului, in municipiul Cluj-Napoca.Pasajul urmeaza sa ocupe 1,8 hectare iar suma pentru exproprieri este de peste 3,8 ... citește toată știrea