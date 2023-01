Extinderea Centrului de Ingrijiri Paliative "Sfantul Nectarie" pe un teren de 800 metri patrati, principalul proiect de investitie ce va fi demarat in 2023 de Arhiepiscopia Clujului

In cadrul bilantului privind activitatile si proiectele derulate anul trecut, Arhiepiscopia Clujului anunta planurile de investitii programate in 2023. Extinderea Centrului de Ingrijiri Paliative "Sfantul Nectarie" pe un teren de 800 mp pus la dispozitie de Consiliul Judetean Cluj, este unul dintre proiectele majore de investitie angajate de Arhiepiscopie.Centrul de Ingrijiri Paliative "Sfantul Nectarie" din Cluj-Napoca a fost inaugurat in anul 2012, tot pe un teren pus la dispozitie de catre ... citeste toata stirea