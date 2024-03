Extremistul Calin Marincus pus sa achite 15.000 de lei, dupa ce l-a amenintat pe Raed Arafat, dar nu a avut banii

Extremistul clujean Calin Marincus, devenit politician, a fost condamnat de justitia clujeana la o amenda penala de 15.000 de lei, dupa ce l-a amenintat cu moartea pe secretarul de stat Raed Arafat.Marincus nu a avut de unde sa achite amenda, asa ca a cerut esalonarea amenzii in transe lunare, pentru ca nu si-a permis sa achite tot dintr-o transa."Solutia pe scurt: In baza art. 559 C.proc.pen. admite cererea formulata de petentul M.C.G. si in consecinta: Dispune esalonarea platii amenzii de ... citește toată știrea