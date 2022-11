Fabrica de ceramica Sanex se relocheaza in afara Clujului. Comisia de urbanism a Consiliului Judetean a declarat oportuna construirea unei noi zone industriale in comuna Sandulesti care sa preia activitatea de productie a fabricii

O noua unitate industriala urmeaza sa se construiasca in comuna Sandulesti, pe un teren de 29,1 hectare situat in vecinatatea drumului judetean 107L si a carierei de piatra. Specialistii din comisia de urbanism a Consiliului Judetean Cluj au avizat favorabil, in sedinta din 10 noiembrie, proiectul urbanistic (Plan Urbanistic Zona - in faza studiului de oportunitate) pentru introducerea terenului in intravilan in vederea construirii respectivei facilitati.Proiectantii de la Arhimar, cei care ... citeste toata stirea