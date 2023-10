Un clujean a luat taxiul de la Aeroport si pana in Marasti, dar s-a trezit "intepat" cu 11 lei. Cand a intrebat ce e cu aceasta suma, replica a fost ca este taxa de stationare in parcarea de la Aeroportul International Cluj."Am luat un taxi de la Aeroport si pana in Marasti, iar la urcare taximetristul m-a instiintat ca pe langa costul cursei va trebui sa platesc si o taxa de 11 RON (acesata fiind taxa de stationare pentru el in standul din parcarea al Aeroportului).Discutand despre acest ... citeste toata stirea