,,Fac extraordinar de mult zgomot si mizerie " - Calea Turzii a fost invadata de o banda de cersetori

In ultimele luni, clujenii care locuiesc in cartierele Buna Ziua si Zorilor se confrunta cu tot mai multe cazuri de persoane care apeleaza la mila lor. Cersetorii se plaseaza strategic, in zone circulate, mai ales in apropierea magazinelor sau a blocurilor de locuinte.Cei care locuiesc pe Calea Turzii spun ca, pe langa faptul ca sunt agasanti, cersetorii au devenit si un adevarat pericol public. Un clujean mentioneaza ca persoanele care apeleaza la mila publicului fac galagie, lasa mizerie in ... citește toată știrea