Facebook si Instagram vor permite postari care cer "moartea invadatorilor rusi"

Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a anuntat joi ca va permite exceptii de la reglementarile sale privind continuturile care incita la violenta si la ura si nu va elimina mesajele ostile la adresa armatei sau a liderilor rusi, potrivit AFP."In contextul invaziei ruse in Ucraina, vom da dovada de indulgenta pentru forme de exprimare politica care ar incalca in mod normal regulile noastre in ceea ce priveste discursurile violente cum ar fi 'moarte invadatorilor rusi"', a confirmat ... citeste toata stirea