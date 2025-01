Factura la incalzire de 1.800 de lei primita de un pensionar clujean in Gheorgheni: ,,Pensia mea e 1281 lei. Cum se poate descurca cineva"

O suma uriasa are de platit un pensionar care locuieste in cartierul Gheorgheni, din Cluj-Napoca, dupa ce factura la incalzire a venit cu un ,,scor" de 1.800 de lei.Barbatul a explicat ca locuieste intr-un apartament cu trei camere si are incalzirea centralizata. Mai mult decat atat, clujeanul este singurul din bloc care foloseste acest tip de incalzire.Din cauza pretului astronomic, clujeanul se intreaba cum s-a calculat acest pret si cum ar putea el sa achite totul, avand in vedere ca ... citește toată știrea