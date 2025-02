Factura uriasa la electricitate primita de un clujean! I-a stat inima-n loc cand a vazut suma: "Imi pare rau, dar esti bun de plata"

Un clujean a avut parte de o surpriza neplacuta cand a vazut cat are de platit pentru electricitate. Dupa doua luni in care i-au venit facturile cu minus, s-a trezit ca trebuie sa plateasca 2100 de lei."Salutare! Mi-a venit o factura la Electrica de 2100 RON. Nu am mai patit asa ceva. Am mai avut regularizari (nu transmit indexul), dar chiar sa ajunga la asa o suma exorbitanta nu am mai patit. In ultimele doua luni venisera facturile cu minus. A mai patit cineva asta? E greseala sau chiar atat ... citește toată știrea