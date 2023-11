Facultatea de Constructii din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), aniverseaza 70 de ani de invatamant superior tehnic in inginerie civila. Evenimentul deosebit de important, atat pentru UTCN cat si pentru comunitatea urbei in care traim, este marcat in cadrul Conferintei "C70 Traditie si Inovare in Inginerie Civila".Programul manifestarilor organizate cu aceasta ocazie are loc in perioada 8 - 11 noiembrie si va reuni personalitati din domeniu, precum si de la universitati de ... citeste toata stirea