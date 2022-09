Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul USAMV Cluj-Napoca aniverseaza 60 de ani de existenta

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca este onorata sa anunte aniversarea de 60 de ani a Facultatii de Medicina Veterinara, infiintata in 1 octombrie 1962. Ceremonia de aniversare va avea loc miercuri, 14 septembrie 2022, de la ora10.00, in Aula Magna "Mihai Serban" a universitatii, in prezenta conducerii USAMV Cluj-Napoca, cea a facultatii, a profesorilor, studentilor si absolventilor, dar si a unor personalitati din tara si strainatate, care si-au dedicat ... citeste toata stirea