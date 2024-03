Faimoasa productie SF veche de un secol, Metropolis, va fi proiectata in varianta restaurata la castelul Banffy din Bontida

Faimoasa productie science-fiction veche de un secol, Metropolis, va fi proiectata in varianta restaurata la castelul Banffy din Bontida, la editia din acest an a celui mai mare festival de film din tara, TIFF de la Cluj.Metropolis este una dintre marile realizari ale erei filmului mut. O proiectie speciala a filmului Metropolis, in regia lui Fritz Lang, produsa in 1927 - deci in urma cu aproape un secol - deschide lista de cine-concerte a festivalului de film TIFF, care in acest an are loc ... citește toată știrea