Faimoasa tepara Ana Deac, care promitea contracte de munca in strainatate in schimbul unor comisioane, inseland astfel cel putin zeci de persoane, a fost achitata. Este obligata insa sa achite prejudicii de zeci de mii de euro.Ana Deac a fost achitata de instanta Judecatoriei Cluj-Napoca pentru infractiunea de inselaciune in forma continuata, fiind dovedite nu mai putin de 154 de acte materiale. Mai exact, instanta a dispus incetarea procesului penal impotriva acesteia.Impotriva lui Deac ... citeste toata stirea