Faimosul "DJ Boros", clujeanul Mihai Pop, condamnat la ani grei de inchisoare prin sentinta definitiva pentru pedofilie, e de negasit: a fost pus pe lista Most Wanted de catre Politia Romana.Mihai Bogdan Pop, nascut si domiciliat in Cluj-Napoca, a fost condamnat la zece ani de inchisoare in regim de detentie pentru savarsirea mai multor infractiuni sexuale contra minorilor. Acesta e cautat pentru executarea mandatului pedepsei cu inchisoarea, caci, se pare, nu a fost gasit pana acum, la nu ... citeste toata stirea