In acest moment, firma Realtopfarma se afla in procedura de faliment, iar termenul de pronuntare in instanta este 4 octombrie, conform informatiilor obtinute de Actual de Cluj. Reamintim ca aceasta firma controlata de partenerii Elenei Udrea lansa la Cluj spre, finele anului 2021, proiectul imobiliar "Transilvania Smart City", intr-o ampla campanie publicitara in care s-a implicat inclusiv primarul Emil Boc. Edilul Clujului vorbea la vremea respectiva despre "revitalizarea unei zone ... citește toată știrea