Procurorii clujeni au trimis in judecata un fals arhitect care a lucrat timp de 11 ani in Cluj-Napoca, folosindu-se de acte false.Anchetatorii au stabilit ca falsul arhitect si-a inceput "cariera" in octombrie 2011. "S-a retinut ca, fapta inculpatului persoana fizica, care in baza aceleasi rezolutii infractionale, in perioada octombrie 2011 - septembrie 2022 folosindu-se de o diploma de arhitect falsa, pretins a fi emisa de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, s-a angajat pe functia de ... citeste toata stirea