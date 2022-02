Fals medic estetician, retinut la Cluj / Tanarul de 34 de ani presta servcii de medic esteticia la domiciliu

Un barbat de 34 de ani din Cluj-Napoca face subiectul unui dosar de inselaciune. Acesta s-ar fi dat drept medic estetician si ar fi desfasurat activitati medicale estetice fara drept, anunta Cluj24.ro. In cadrul dosarului a fost efectuata o perchezitie la locatia unde se desfasurau aceste activitati."In urma cercetarilor efectuate de politisti a reiesit faptul ca un barbat in varsta de 34 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, s-ar fi promovat in mediul online sub falsa calitate de medic si ar ... citeste toata stirea