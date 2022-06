Falsi inspectori de la Protectia Copilului Cluj? Au amenintat o angajata ca ii iau fiica, daca nu le face reducere la tigari si bautura - FOTO

Doi barbati care au pretins in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.00, ca sunt inspectori de la Directia de Protectie a Copilului Cluj au santajat angajata unui magazin pentru a primi discount. Cei doi au avertizat-o ca, daca nu se conformeaza, va fi cercetata pentru ca e mama neglijenta, deoarece fiica ei, in varsta de 7 ani, se afla in magazin noaptea."Au fost azi-noapte la un magazin si s-au dat drept inspectori DGASPC (Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului), ... citeste toata stirea