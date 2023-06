Politistii clujeni au actionat, dupa ce Stiri de Cluj a semnalat ca in parcarea unui centru comercial sunt persoane care pretind ca sunt surdo-mute si cer bani de la oameni in numele unei Asociatii.Politistii de la sectia 4 au deschis un dosar penal, pentru comiterea infractiunilor de exploatarea cersetoriei si inselaciune.In 11 iunie, in zona unui centru comercial situat in municipiu a fost semnalata prezenta unor persoane care s-ar fi folosit de denumirea unei asociatii pentru persoane cu ... citeste toata stirea