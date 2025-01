Familie de IT-isti din Cluj, pregatita sa se mute definitiv in Franta: "Ma irita gandul ca niste bugetari au avut zi scurta si eu nu castig nici triplu"

Un IT-ist din Cluj-Napoca si iubita lui au decis sa lase in urma orasul care se mandreste cu titlul de "Silicon Valley de Romania" si sa se mute definitiv in Franta.Desi castiga impreuna peste 30.000 de lei pe luna, cei doi se declara dezamagiti de calitatea vietii din orasul de cinci stele. In plus, acesta a luat in calcul si alte probleme precum coruptia, taxele neclare, bugetarii cu program scurt si sistemul de sanatate.IT-istul clujean si partenera sa au planificat meticulos o luna de ... citește toată știrea