Familiile cu copii cu dizabilitati din Cluj-Napoca vor beneficia de sprijin financiar lunar si in 2025! De ce suma e vorba

Familiile din municipiu Cluj-Napoca care au copii cu diferite grade de handicap vor beneficia de un sprijin financiar si in anul 2025.Aceasta masura este menita sa sprijine familiile in achitarea terapiilor, interventiilor si tratamentelor costisitoare prin care copiii cu dizabilitati sunt nevoiti sa treaca, suma acordata lunar fiind de 600 de lei.Sprijinul se acorda pentru familiile cu copii incadrati intr-un grad de handicap care au domiciliul in Cluj-Napoca de o perioada minima de 2 ani,