Familiile din Floresti afectate de incendiul celor sapte apartamente de pe strada Porii, cazate in pensiuni. Vecinii vor sa dea o mana de ajutor

Un incendiu puternic a izbucnit joi, 7 aprilie, in jururl orei 15:15, pe strada Porii din localitatea Floresti. Mai multe familii au ramas cu scrum si cenusa din ceea ce cu o zi in urma numeau "acasa", dupa ce incendiul a ars timp de aproape patru ore.Primarul localitatii Floresti, Bogdan Pivariu, ca familiile care si-au pierdut apartamentele si bunurile in incendiul devastator de joi dupa-masa, vor fi cazate la pensiunile aflate in apropierea strazii Porii."Capacitatea de mobilizare a ... citeste toata stirea