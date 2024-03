Fanii lui "U" Cluj si CFR, incaierare in gara. Jandarmii anunta interdictii pe stadioane

Jandarmii clujeni au intervenit, sambata, 30 martie, in jurul orei 07:45, in zona Garii Cluj-Napoca, in scopul aplanarii conflictului iscat intre suporteri ai echipelor de fotbal Universitatea Cluj si CFR Cluj.Cinci persoane implicate au fost legitimate de catre jandarmii clujeni in vederea sanctionarii."Au fost aplicate 4 sanctiuni in valoare totala de 4000 de lei conform Legii nr. 61/1991, precum ... citește toată știrea