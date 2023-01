Fanta din Romania are o concentratie de suc de portocale de sub 5%, fata de 20% in alte tari

Fanta vanduta in Romania are o concentratie de suc de portocale de 4 ori mai mica decat in alte tari.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a descoperit diferente in compozitia mai multor produse Fanta vandute in mai multe state europene.ANPC a anuntat ca, in urma cu cinci luni, a transmis o alerta catre sistemul Internal Market Information al Comisiei Europene, prin care solicita verificarea in statele membre ale UE a etichetelor produselor Fanta Portocale, Fanta ... citeste toata stirea