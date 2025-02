Fara animale salbatice in oras! Mistretii si vulpile vor deveni o amintire in Cluj-Napoca. Ce plan are Primaria

Municipalitatea clujeana a incheiat un protocol cu Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Cluj (AJVPS) pentru situatiile in care animale salbatice - precum mistreti sau vulpi - ajung in intravilanul municipiului.Obiectivul este sa reduca la minim riscurile pentru sanatatea clujenilor, sa sporeasca siguranta cetatenilor in oras si sa previna daunele.Astfel, partenerii de la Asociatia Vanatorilor - personal calificat, instruit si autorizat - sunt pregatiti pentru a interveni ... citește toată știrea