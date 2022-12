Un barbat fara permis de conducere a fost depistat la volan in Cluj-Napoca, in urma cu doua seri.E vorba de un barbat de 33 de ani depistat la volan in 4 decembrie, seara in jurul orei 20, pe strada Sobarilor din Cluj-Napoca. Acesta se deplasa cu un autoturism desi nu ... citeste toata stirea