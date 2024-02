Fara piste deocamdata in tragicul incident de la groapa de gunoi a Clujului, unde in urma cu cateva zile a fost gasit cadavrul unui nou-nascut. Politia a facut azi, din nou, un apel adresat comunitatii pentru identificarea mamei.La o saptamana distanta de tragica descoperire, IPJ Cluj a facut in aceasta dimineata un apel pe Facebook adresat comunitatii in care cere sprijinul acesteia si informatii.E aproape o saptamana de cand, in 14 februarie, in contextul manipularii deseurilor de la ... citește toată știrea