Fara ture de noapte la munca pentru parintii singuri

Parintii singuri nu vor mai fi obligati la ture de noapte; pot lucra doar daca isi doresc, prevede un proiect de lege adoptat la initiativa USR, transmite formatiunea politica, printr-un comunicat de presa.Proiectul de lege initiat de Silvia Dinica, senatoare USR, a fost votat favorabil in Camera Deputatilor, for decizional, si merge spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Proiectul vine in sprijinul parintilor singuri care fac ture de noapte si nu au cu cine sa-si lase copiii. Pana ... citește toată știrea