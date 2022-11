Farmec pregateste cele mai mari reduceri din an, de All Stars Black Friday. Campania se desfasoara in perioada 11-20 noiembrie in toate magazinele de brand Farmec si Gerovital si in magazinul online farmec.ro

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, anunta reduceri de pana la 50% la produsele din portofoliu in perioada 11-20 noiembrie 2022, exclusiv in cadrul campaniei All Stars Black Friday. Intre 11 si 20 noiembrie, produsele din portofoliul Farmec vor fi disponibile la cele mai mari reduceri din an atat in magazinul online, cat si in cele 31 de magazine de brand din toata tara.In catalogul campaniei All Stars Black Friday se vor regasi produse pentru ten, corp, par si produse de ... citeste toata stirea