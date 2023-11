Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, anunta promotii si oferte speciale in cadrul campaniei Black Friday Fever. Reducerile sunt valabile atat in magazinul online farmec.ro, cat si in reteaua de magazine fizice Farmec si Gerovital din intreaga tara.Derulata in acest an sub mesajul "Imbratiseaza toata frumusetea", campania Black Friday Fever are loc in perioada 10 - 19 noiembrie si include discounturi de pana la 50% la cele mai populare produse din portofoliul Farmec.Selectia ... citeste toata stirea