Fata de 13 ani data disparuta in 9 mai a fost gasita ieri intr-o comuna din Cluj.Astfel, minora de 13 ani, plecata voluntar din Cluj-Napoca in 9 mai a fost depistata de politisti ieri dupa-masa in comuna clujeana Panticeu. "In continuare se efectueaza verificari pentru stabilirea tuturor aspectelor legate de plecarea acesteia", transmit ... citește toată știrea