Fata de 16 ani rapita si dusa la munte pentru a fi ceruta de nevasta. Petitorul si ajutoarele lui au ajuns la mana judecatorilor din Dej

Judecatorii din Dej au trebuit sa dea verdictul intr-un caz mai aparte: o fata de 16 ani a fost bagata cu forta intr-o masina si dusa la munte. Pe drum i s-a cerut sa se marite cu un tanar, care pusese ochii pe ea.Intr-o seara din ianuarie 2023, in timp ce se afla in fata unui magazin din localitatea Urisor, in comuna Caseiu, judetul Cluj, fata a fost impinsa de doi barbati intr-o masina aparuta la fata locului. In autoturism se afla un tanar, care a tras-o pe fata pe bancheta. Fata a tipat ... citește toată știrea