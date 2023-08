Politistii clujeni cauta o fata in varsta de 20 de ani pe nume Larisa-Georgiana Muresan care a plecat de acasa, duminica in jurul orei 14.00, si nu s-a mai intors. Tanara locuieste in comuna Camarasu, judetul Cluj."La data de 20 august a.c., in jurul orei 14.00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au fost sesizati despre faptul ca Muresan Georgiana-Larisa, in varsta de 18 de ani, a plecat voluntar la aceeasi data, in cursul diminetii, de la ... citeste toata stirea