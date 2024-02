Fata disparuta din Floresti a fost gasita in vama, foarte departe de casa

Fata de 16 ani care a plecat din Floresti a fost gasita teafara in vama Bors."In urma activitatilor de cautare efectuate de politisti cu privire la tanara de 16 ani, plecata voluntar din data de 11 februarie a.c. din comuna Floresti, in cursul serii de ieri, 11 februarie, aceasta a fost depistata in comuna Bors, judetul Bihor, cu sprijinul politistilor de frontiera.Activitatile au fost ... citește toată știrea