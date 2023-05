Dupa o saptamana de suferinta, o fata de 14 ani a incetat din viata, la spital, la Cluj.In urma cu o saptamana, in timp ce era la scoala, la Geaca, fata a inghitit un jeleu, care s-a lipit de trahee, iar eleva a ramas fara aer.Abia dupa o ora, dupa sosirea echipajului medical de la Gherla, s-a reusit extragerea corpului strain.Victima s-a aflat la terapei intensiva in coma profunda si a necesitat sustinerea functiilor vitale. In cursul zilei de marti, aceasta a decedat.Intrucat decesul ... citeste toata stirea