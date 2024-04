Fata neagra a Clujului, pe care autoritatile nu o vad. Oamenii le cer sa intervina: "Infect, de nedescris/Mizerie maxima la orice ora"

Ghetoul de pe Calea Dezmirului din Cluj-Napoca este o realitate dureroasa a "orasului de 5 stele". De ani de zile in aceasta zona locuiesc oameni in conditii precare. Comunitatea romilor din ghetou este compusa in mare parte din familii sarace, care traiesc in case fara apa, curent sau canalizare, in incaperi mici, adesea supraaglomerate si insalubre.Clujenii circula cu frica pe strada Dezmirului si cer Primariei sa gaseasca solutii de ani de zile, insa fara rezultate. Administratia ridica din ... citește toată știrea