Fata unui cartier din Cluj, schimbata complet: O parcare a fost transformata in "spatiu verde"

Clujenii care locuiesc in zona Iris se vor putea bucura de un nou spatiu de relaxare, amplasat in fata Primariei de cartier. Piata Karl Liebknecht a fost schimbata complet de catre autoritati, in urma unei investitii de 33 de milioane de lei.Inainte de demararea lucrarilor, in acest spatiu era amenajata o parcare, care acum a fost eliminata complet. Totusi, in timp ce in locul masinilor au aparut copaci si banci pentru pietoni, iarba lipseste.Insa, viceprimarul orasul Dan Tarcea tot a numit