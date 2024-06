"Febra" parcarilor din Cluj-Napoca ii face pe soferi sa parcheze pe pista de biciclete: "Scuze, tata!" - FOTO/VIDEO

"Febra" locurilor de parcare din Cluj-Napoca pare sa le ia mintile soferilor clujeni care parcheaza din ce in ce mai des pe pistele de biciclete, fara sa le pese ca blocheaza circulatia biciclistilor.Un clujean, din dorinta de a arata lumii cat de indiferenti sunt soferii atunci cand vine vorba despre biciclisti, si-a facut un canal de Youtube, unde produce continut din trafic, in timp ce se plimba cu bicicleta prin oras."In Cluj Napoca, la fel ca si in celelalte orase, marea majoritate a ... citește toată știrea