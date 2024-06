"Felicitari arhitectului. Asa DA!". Arhitectul-sef al Clujului lauda o noua constructie dintr-o localitate clujeana - FOTO

Arhitectul-sef al Clujului, Claudiu Salanta, lauda proiectul capelei mortuare din localitatea Somesul Cald, comuna Gilau, care a reusit sa asigure o integrare armonioasa in peisajul minunat al zonei."Arhitectura rurala de calitate reprezinta arhitectura care respecta si pune in valoare calitatile contextului rural! Nu epateaza, ci se integreaza prin forma, cromatica si materiale in peisajul specific satului si zonei.La o capela mortuara consider ca trebuie sa primeze calitatea spatiul ... citește toată știrea