Femeia care a accidentat mortal doua fete pe un trotuar din Bucuresti, in timp ce conducea dupa ce consumase alcool, a fost condamnata la 4 ani si jumatate de inchisoare. Decizia nu e definitiva

Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o vineri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva, informeaza agerpres.ro.Potrivit deciziei instantei, Marcela Leonte a primit 4 ani pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si 1 an si 6 luni pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenta alcoolului sau a altor substante. ... citeste toata stirea