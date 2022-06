Femeia care a furat cardul soacrei sale si i-a tocat economiile, condamnata marti la inchisoare cu suspendare

Femeia care si-a jefuit soacra furandu-i zeci de mii de euro de pe card, dupa care a falsificat chitante presupus emise de bancomat si a mintit in fata anchetatorilor a scapat ieftin, cu inchisoare cu suspendare, dupa ce in final si-a recunoscut fapta si a achitat prejudiciul; sentinta a fost data in urma cu doua zile.In fapt s-a retinut ca din septembrie 2019 pana in iulie 2020, folosind fraudulos cardul bancar emis pe numele soacrei sale, o femeie a furat in 40 de randuri bani de pe card ... citeste toata stirea