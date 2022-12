Femeia data disparuta ieri in Cluj si cautata de politisti a fost gasita in aceasta dimineata moarta.Femeia a fost gasita in aceasta dimineata in jurul orei 10 decedata, la marginea unui parau, la iesirea din localitatea Valisoara. Aceasta fusese data disparuta ieri, iar aseara Politia a cerut ajutorul clujenilor ca sa o gaseasca. Femeia, in varsta de 78 de ani din localitate, plecase voluntar de acasa cu o zi mai devreme, si nu se intorsese. In urma ... citeste toata stirea