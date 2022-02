Femeia de 77 ani din Apahida data disparuta, a fost gasita. Batrana a fost victima violentei domestice

Femeia in varsta de 77 de ani din satul Sanicoara, comuna Apahida, data disparuta miercuri, 16 februarie, a fost gasita aseara, 17 februarie, de un localnic, care a si anuntat politia. Ea se afla la o nepoata, care i-a oferit gazduire si hrana pentru o noapte."A venit in cursul serii de miercuri la mine acasa. Mi-a zis sa ii dau de mancare si i-am dat, apoi a adormit. Dimineata a venit un vecin de-al meu si mi-a zis ca este data in urmarire. A venit Politia si acum sa isi faca treaba oamenii ... citeste toata stirea