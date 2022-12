Femeia in varsta de 78 de ani din localitatea Valisoara, judetul Cluj, cautata de politie dupa ce a plecat de acasa si nu s-a mai intors, a fost gasita decedata la marginea unui parau.Ilea Cornelia, in varsta de 78 de ani, a plecat in data de 12 decembrie voluntar, de la locuinta sa din comuna Savadisla."In urma sesizarii din data de 13 decembrie a.c., cu privire la plecarea voluntara a unei ... citeste toata stirea